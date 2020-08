Inter, Allegri o Conte? “A prescindere il club affonderà questo colpo da 35 mln”

In attesa di conoscere il futuro della panchina, l’Inter progetta il mercato e studia le mosse per rinforzare ulteriormente il proprio organico. E, a prescindere da chi sarà l’allenatore, se Antonio Conte o Massimiliano Allegri, il club nerazzurro cercherà di chiudere un colpo. “Sandro Tonali è un giocatore per il quale l’Inter proverà comunque ad affondare il colpo con il Brescia.

L’accordo con il centrocampista c’è già, un quadriennale da 2,5 milioni l’anno aspetta solo di essere firmato qualora con Cellino si dovesse trovare la proverbiale quadratura del cerchio. Dall’Inter non è ancora partita alcuna offerta. L’intenzione è quella di non andare oltre i 30-35 milioni con una formula di pagamento dilazionata che consenta di agire su più bilanci”, scrive Il Giorno.