Inter, affondo per il colpo in attacco dopo l’addio Sanchez: il nome da 25 mln

I dirigenti nerazzurri sono costantemente al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: ecco il nome

Prima l’addio di Alexis Sanchez , poi un nuovo regalo a Simone Inzaghi in attacco. La dirigenza dell’Inter è costantemente al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore nerazzurro, ma tutto passa dalla possibile uscita del cileno. Il profilo individuato per dare maggior peso all’attacco è uno su tutti: quello di Gianluca Scamacca , chiesto ufficialmente dai nerazzurri la scorsa estate, come svelato anche dall’ad neroverde Giovanni Carnevali. A gennaio può esserci un nuovo affondo dell’Inter alle condizioni indicate da Calciomercato.com oggi.

“A gennaio la strategia non cambierà, con Sanchez sempre sul piede d'addio che potrebbe dare margine a Marotta e Ausilio per piazzare l'affondo. Chi però si sta muovendo con maggior forza è oggi la Fiorentina che, ufficializzato il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic, vuole assicurarsi nel più breve tempo possibile un sostituto e ha individuato in Scamacca uno dei potenziali eredi che possano scalzare il serbo già a campionato in corso. Il Sassuolo, sia chiaro, non farà sconti e, così come già successo in estate, partirà da una base d'asta di 25 milioni di euro. Con il club neroverde si può trattare sia sulle formule e sulle modalità di pagamento, ma anche sull'inserimento di potenziali contropartite a patto che la cifra d'incasso (o della valutazione finale a bilancio) sia garantita. L'Inter oggi non è ancora pronta all'affondo, la Fiorentina, credendo alle parole di Commisso, lo è di più”, si legge.