Mercato Inter, l’agente di Vlahovic al Franchi per parlare con la Fiorentina: gli scenari

L'agente del giocatore, Darko Ristic, al Franchi per assistere a Fiorentina-Espanyol e parlare del futuro del suo assistito

L'imminente partenza di Romelu Lukaku, costringe l'Inter a cercare il sostituto del belga. Tra i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio, c'è quello di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Darko Ristic, agente del giocatore, è al Franchi per l'amichevole tra Fiorentina-Espanyol. "Ristic è al Franchi per delineare gli scenari futuri e fare il punto sulla situazione attuale. L'agente parlerà con i dirigenti viola per capire quali margini ci sono per il rinnovo e per parlare di possibilità in uscita".