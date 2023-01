Inter, Agoumé torna in Italia? Su di lui il forte interesse di un club. Nelle prossime ore…

Il ritorno in patria non ha preso la piega sperata per Lucien Agoume. La scorsa estate il giovane centrocampista di proprietà dell'Inter è stato girato in prestito al Troyes, ma fin qui ha collezionato appena 3 presenze a causa anche di un infortunio. Ecco perché il francese già in questa sessione di mercato potrebbe rientrare a Milano per essere girato nuovamente in prestito.