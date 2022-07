Inter su Akanji: la valutazione del Dortmund e l’intreccio con Bremer

Nelle ultime ore, all'Inter è stato proposto Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund in scadenza a giugno 2023. "Nonostante il centrale (di piede destro) sia in scadenza nel 2023, il Borussia Dortmund tiene alta l’asticella, chiedendo 30 milioni, ma non altissima come fa per esempio il Torino per Gleison Bremer. Nella partita a scacchi sui centrali che vede Inter e Juve unite dalla volontà di piazzare sul mercato a peso d’oro un big ( Skriniar i nerazzurri, De Ligt i bianconeri), a una mossa corrisponde una contromossa e, in questa fase, conviene lasciarsi aperte tutte le porte", spiega infatti Tuttosport. Il Torino, infatti, per Bremer chiede 40 mln: i nerazzurri hanno un accordo col difensore ma vogliono cautelarsi nel caso, remoto, che l'affare non vada in porto.