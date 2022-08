Difesa Inter, c’è un nome in cima alla lista: “Un solo modo per vederlo a Milano”

Diverse ipotesi per la difesa dell’Inter, ma resta un nome su tutti in cima alla lista. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione e in particolare si sofferma appunto sulla via per vedere il preferito dei dirigenti a Milano: “Chalobah conosce la difesa a 3, sistema adottato da Tuchel per il suo Chelsea. Il suo spot ideale è quello di braccetto destro, ma è in grado di agire anche in mezzo. L’inglese è chiaramente un elemento in evoluzione, che ha dimostrato doti importanti, ma che deve ancora affermarsi ad alto livello. In nerazzurro andrebbe a completare il reparto arretrato, ma il suo rendimento andrà verificato. Evidentemente, Akanji assicurerebbe maggiori garanzie. E, non a caso, si tratta della soluzione preferita.