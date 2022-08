Inter, Akanji più lontano? “Nelle ultime ore sulla scrivania del Dortmund…”

Prosegue la ricerca del difensore da parte dell'Inter ma, al momento, la corsa sembra ridotta a due tra Acerbi e Chalobah.Akanji, altro profilo cerchiato dai nerazzurri, sembra ora quasi defilato: "Se è vero che lo svizzero ha dato il suo gradimento all’Inter, nelle ultime ore sulla scrivania del Borussia Dortmund sarebbero arrivate un paio di proposte per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo. E nel caso, per i nerazzurri, sarebbe una partita impossibile da giocare. Ecco perché la prima fila, oggi, è di Chalobah. Per la gioia di Lukaku, che l’ha sponsorizzato con forza: perché non ascoltare Romelu?", rimarca La Gazzetta dello Sport.