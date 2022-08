Inter, Akanji in cima alla lista: “Servono 10 mln, se ne è parlato con Zhang e…”

“Il difensore svizzero è il profilo in cima alla piramide dei desideri in viale della Liberazione, ma il Borussia Dortmund non lo libera per meno di 10 milioni di euro, cifra che in questo momento gli uomini mercato nerazzurri non hanno a disposizione. Se ne è parlato con Zhang in più occasioni, ma il presidente ha ribadito che in questo mercato che ha visto l’Inter trattenere tutti i propri big (fatta eccezione per Perisic), senza arrivare al più 60 preventivato, non sarà possibile aggiungere altre spese”, si legge.