Addio Inzaghi ipotesi concreta. Oltre a De Zerbi all’Inter piace pure un altro nome all’estero

L'ipotesi di un cambio in panchina a stagione in corso è da escludere ma, come riporta Repubblica, quella di un addio a giugno di Simone Inzaghi all'Inter è invece concreta. Oltre a De Zerbi, secondo il quotidiano, ai nerazzurri piace anche un altro nome all'estero, Sergio Conceiçao:

"... Molto diversa è la situazione dell’Inter, che a duemila chilometri da casa cerca una cura per i mali che l’affliggono in Serie A, dove vivacchia al quinto posto. Non vince da sei partite in tutte le competizioni, peggior risultato dal 2018. Prolungare la striscia significherebbe alzare il volume delle voci di un improbabile cambio in panchina a stagione in corso e di un avvicendamento, più che realistico, a giugno. A Milano piace De Zerbi, che però vorrebbe restare in Premier, ma anche Sergio Conceiçao del Porto eliminato agli ottavi proprio dall’Inter".