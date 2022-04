Romano: “Inter avanti a tutti per Bremer. Comprensibile ci sia allerta ora perché…”

L’Inter si muove per Gleison Bremer. Dopo averlo fatto con l’entourage del brasiliano, il club nerazzurro lo sta facendo con il Torino

L’Inter si muove per Gleison Bremer. Dopo averlo fatto concretamente con l’entourage del difensore brasiliano, il club nerazzurro lo sta facendo con il Torino, proprietario del cartellino. Ecco gli aggiornamenti da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale: “Bremer? Col Milan, con l’Inter, con la Juve, ha sempre giocato in modo eccellente. Comprensibile ci sia allerta, all’estero ci sono squadre che fanno sul serio e si muovono concretamente. È importante dire che l’Inter resta davanti a tutti. Si è mossa da tempo, è molto avanti lato giocatore, ma col Torino c’è ancora da definire l’operazione, ancora non conclusa. Non è fatta ancora, ma l’Inter resta avanti e Bremer è l’obiettivo numero uno in difesa”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).