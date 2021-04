Inter, si allontana Wijnaldum: troppo alta la richiesta di ingaggio. Occhio a…

Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto con il Liverpool, ma le sue pretese economiche complicano l'affare

Uno dei nomi accostati nelle ultime settimane all'Inter è quello di Georginio Wijnaldum : il centrocampista olandese è in scadenza di contratto con il Liverpool, e diversi club europei si sono messi sulle sue tracce. Le richieste economiche del giocatore, tuttavia, rendono l'operazione particolarmente difficile. Tuttosport propone altre soluzioni per i nerazzurri:

"Il club nerazzurro ha seguito da vicino l'evolversi della situazione dell'olandese Wijnaldum, in scadenza col Liverpool, ma le richieste d'ingaggio sono molto alte. In Argentina viene segnalata ancora forte la presenza sul 2001 Thiago Almada del Velez Sarsfield. Attenzione però a Nandez del Cagliari: l'uruguaiano, un tuttofare della linea mediana, è un vecchio pallino della società nerazzurra e in caso di retrocessione del club sardo, il suo cartellino potrebbe costare meno del previsto. Nandez potrebbe dare il cambio a un suo connazionale, ovvero Vecino, fra i maggiori indiziati a lasciare l'Inter a fine stagione".