Inter-Nacho, in Spagna: “Fatta”. Ma occhio alle alternative: “Pavard e un pallino di Ausilio”

"Con Nacho l'età media della squadra sarebbe alzata e questa non è la direzione verso la quale la dirigenza vuole andare in vista del futuro. Ecco perché Nacho non va considerata l'unica sul tavolo. A gennaio era stato fatto un tentativo per avere Pavard dal Bayern Monaco, ma la risposta (secca) fu no. Adesso, visto il suo contratto fino al 2024, la richiesta dei bavaresi è 20 milioni trattabili. Non pochi. E la concorrenza non manca. Piuttosto occhio a Chalobah, pallino del ds Ausilio fino dalla scorsa estate".