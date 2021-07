Asse Inter-Benfica, si lavora a una nuova operazione di mercato: le ultime

Dialoghi costanti tra i dirigenti nerazzurri e quelli del club portoghese per un'altra trattativa dopo quella per Joao Mario

Un altro giocatore può lasciare l’Inter nei prossimi giorni per approdare in Portogallo. Dopo l’operazione Joao Mario, i nerazzurri e il Benfica stanno trattando per Valentino Lazaro. Come riportato da Sportitalia, il prossimo giocatore a lasciare i nerazzurri in direzione Portogallo può essere proprio l’esterno austriaco. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.