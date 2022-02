Inter, piace Alvarez per l’attacco: sfida a due italiane per il ‘nuovo Suarez’

L’Inter guarda sempre con grande attenzione al Sudamerica, per presente e soprattutto futuro: nel mirino questo 2001

L’Inter guarda sempre con grande attenzione al Sudamerica, per presente e soprattutto futuro. Nel mirino recentemente è finito anche Agustin Alvarez Martinez, attaccante classe 2001 di proprietà del Penarol paragonato in patria a Luis Suarez. Secondo quanto riportato da grandhotelcalciomercato.com, sito dell’esperto Gianluca Di Marzio, il giocatore è monitorato con attenzione anche da Fiorentina e Milan in Italia. Un nome soprattutto per il futuro, che l’Inter segue con costanza.