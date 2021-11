Inter, Onana annuncia: “E’ arrivato il momento di andare. Ho dato tutto per l’Ajax, ma…”

André Onana annuncia l'addio all'Ajax a fine stagione, con l'Inter che lo attende a braccia aperte: ecco le sue parole

André Onana annuncia l'addio all'Ajax a fine stagione, con l'Inter che lo attende a braccia aperte. Titolare nella sfida di Champions League contro il Besiktas, il portiere camerunense, tornato a pieno regime dopo la squalifica per doping, a RTL7 ha infatti rivelato chiaramente la sua scelta di lasciare il club olandese al termine del contratto, in scadenza a giugno 2022:

"Come posso dirlo? Se apri una porta, un giorno devi chiuderla. Forse è arrivato il momento per me di andarmene. Ho fatto del mio meglio per questo club, ho fatto di tutto. Abbiamo ottenuto molto. E quando guardo le foto dell'anno della finale di Europa League (2016-17, ndr), penso di essere l'unico rimasto. A volte mi dico: wow, è stata una grande stagione. Ma soprattutto dopo quello che è successo, è bello ricominciare da capo e guardare avanti. Sono felice di essere qui, anche se non è stato facile, quindi voglio chiudere questo capitolo ora e andare avanti. Vedremo cosa succede".