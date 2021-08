UFFICIALE – Inter, acquisto di prospettiva: dal Pordenone arriva il talento Biz

Un acquisto di prospettiva per l'Inter. Il Pordenone, infatti, ha annunciato la cessione ai nerazzurri del giovane portiere classe 2007 Biz

"Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento del portiere classe 2007 Davide Biz all’Inter. Biz, osservato e cercato in questi mesi da tutti i top club italiani, è stato protagonista di una splendida crescita nell’ultimo triennio con la maglia neroverde. Qualità mostrate in campionati e tornei internazionali, in cui ha sempre giocato sotto età, ricevendo numerosi riconoscimenti individuali (in particolare alla Blue Devils Cup e alla Gallini Cup)".