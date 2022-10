Inter, operazione di mercato a sorpresa: a gennaio in arrivo 5mln da questa cessione

L'Inter resterà per quanto possibile quella di oggi, anche nel prossimo mercato di gennaio, nonostante una situazione economico- finanziario non troppo florida. Ciò non toglie, però, che il club nerazzurro possa effettuare delle operazioni 'minori' per rafforzare la propria condizione. Secondo quanto riferisce calciomercato.com è il caso dell'operazione Pirola-Salernitana. Il club campano, infatti, starebbe pensando a sorpresa di anticipare il riscatto del difensore di proprietà interista proprio a gennaio per una cifra di circa 5 milioni di euro: