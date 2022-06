Sky – Inter-Asllani: oggi l’incontro per chiudere la trattativa

Il club nerazzurro sta lavorando sul mercato in entrata e dopo l'incontro in Toscana con l'Empoli siamo alla definizione dei dettagli

In queste ore un altro incontro potrebbe definire l'operazione Asllani . L'accordo con l'Empoli è stato trovato nel viaggio che Ausilio e Baccin hanno fatto in Toscana per incontrare la società detentrice del cartellino del centrocampista.

In un incontro con tutte le parti- che Skysport conferma dovrebbe tenersi oggi - si lavorerà sui dettagli per arrivare alla chiusura della trattativa. Al summit tra i due club e gli agenti del calciatori verranno riposate sul tavolo le condizioni che hanno portato all'accordo: 4 mln di prestito, 10 per il riscatto obbligatorio e 2 di bonus in più una contropartita in prestito per un anno e si tratta di Satriano (nella foto).