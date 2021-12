De Vrij via? Mossa Inter: “Assalto a Bremer, incontro col Toro. Si chiude immediatamente se…”

Resta ancora tutto da definire il futuro di Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza con i nerazzurri nel 2023

Resta ancora tutto da definire il futuro di Stefan de Vrij. Il difensore olandese, fra i pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi, ha il contratto in scadenza con i nerazzurri nel giugno del 2023 e le trattative per un eventuale rinnovo procedono a rilento. Tanto che, secondo quanto riporta calciomercato.com, la società di Viale della Liberazione avrebbe già percepito la possibilità di perdere il calciatore la prossima estate. L'erede designato, secondo quanto riferito, potrebbe essere Gleison Bremer, attualmente al Torino. A tal proposito, scrive calciomercato.com, ci sarebbe già stato un incontro con il presidente granata Urbano Cairo negli uffici milanesi del club piemontese, che parte da una richiesta di 25 milioni di euro:

"A campionato inoltrato Ausilio e Marotta hanno approfondito anche la questione negli uffici milanesi di Cairo, disposto a cedere il proprio gioiellino per circa 25 milioni. L’Inter ha il gradimento del calciatore, ma nulla ancora è chiuso, proprio perché prima sarà importante comprendere quali e quante risorse l’Inter avrà da impiegare sul mercato. Sarà chiarificatore proprio il dialogo con Raiola: se l’agente porterà un’offerta da 20 milioni per de Vrij, non ci sarebbe più alcun dubbio, perché l’Inter cercherebbe di chiudere immediatamente con Bremer", si legge.