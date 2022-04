Inter, parte l’assalto per l’affare Paredes: “Il PSG lo libera a queste cifre”

Torna d’attualità il nome di Leandro Paredes in casa Inter. Ecco tutte le cifre della possibile operazione dal PSG

Torna d’attualità il nome di Leandro Paredes in casa Inter. Per il ruolo di vice-Brozovic, la dirigenza si sta già muovendo e La Gazzetta dello Sport assicura che “è ritornata caldissima la candidatura di Paredes, da sempre obiettivo più o meno dichiarato dei nerazzurri. Ma stavolta è diverso, stavolta potrebbe davvero essere “l’occasione” (per dirla alla Marotta) che l’Inter spera di trovare sul mercato”, si legge sul quotidiano. La società nerazzurra fa sul serio per Paredes e lui vuole tornare in quell’Italia che gli è rimasta nel cuore dopo l’addio alla Roma.