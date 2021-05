Inter, nel mirino dei club europei il ‘tris d’assi’. “Dipenderà da offerte e margini”

La squadra nerazzurra ha appena vinto lo scudetto ma le difficoltà economiche potrebbero portare a sacrificare qualche big

Eva A. Provenzano

Sull'argomento ci sono versioni discordanti. Che l'Inter sia un club che deve trovare una svolta a livello economico lo sanno tutti (ma non è l'unico club al mondo ad avere difficoltà). Ma le indiscrezioni su cosa sarà della rosa nerazzurra sono diverse. E se c'è chi parla dell'interesse di Zhang a conservare intatta la rosa nei suoi elementi migliori, c'è chi come il Corriere dello Sport prende in considerazione l'idea che con un maxi offerta anche "il tris d'assi" potrebbe essere smantellato.

Nel senso che in società è chiaro che qualche sacrificio andrà fatto "dipenderà dalle offerte e dai margini per trovare i sostituti". E il giornale sportivo prende in considerazione in particolare tre nomi. Lukaku, il giocatore più insostituibile, "davanti ad un’offerta da 120 milioni di euro, allora il sacrificio diventerebbe obbligatorio o quasi", si legge. Il giocatore sarebbe nel mirino di Chelsea e City che non andrebbero lontano dall'offrire quella cifra per l'attaccante.

Si parla poi del Real e dell'interesse per Lautaro e di una valutazione di novanta mln. Tutto smentito dall'agente ai nostri microfoni. Ma per il CdS il Toro, al netto del rinnovo, non ha dato certezze sulla sua permanenza futura a Milano. Infine Hakimi. Stesso agente dell'argentino, per lui si sarebbe mosso il Bayern. E il Real potrebbe provare a pareggiare l'offerta del club tedesco per riportarlo a casa.

(Fonte: Corriere dello Sport)