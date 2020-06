Inter, con l’Atalanta possibile trattativa a sorpresa. “Affare da 20 mln, giocatore interessato”

L’ultima idea dell’Atalanta ha del clamoroso: riportare a casa Roberto Gagliardini. Arrivato all’Inter nel gennaio 2017, dopo diversi mesi da leader in mezzo al campo, il classe ’94 si è perso senza mai riuscire a trovare continuità. E ora, riporta Il Giorno, un suo ritorno a casa potrebbe presto divenire realtà: “Tre anni e mezzo dopo Gagliardini torna nei radar nerazzurri per un’idea ancora lontana: l’arrivo del gioiello Tonali e il possibile ritorno di Radja Nainggolan dal prestito di Cagliari potrebbero chiudere ulteriori spazi al centrocampista bergamasco.

Che sarebbe interessato ad un ritorno in un’Atalanta impegnata in Champions, anche per avere uno spazio da titolare per conquistarsi un posto in azzurro ai prossimi Europei. A 26 anni, dopo un’esperienza importante con l’Inter, rappresenterebbe un innesto di qualità per la mediana: per riportarlo a Bergamo servirebbero circa 20 milioni, ma gli ottimi rapporti tra i Percassi e il gruppo Suning potrebbero facilitare una trattativa“, si legge.