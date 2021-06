Globoesporte – Attacco Inter, contatti con Ricardinho: “Clausola da 80mln. Offerta al Gremio”

C'è un nome nuovo per l'attacco dell'Inter. In Brasile, infatti, la testata Globo Esporte racconta di un'offerta nerazzurra per Ricardinho

Marco Macca

C'è un nome nuovo per l'attacco dell'Inter. In Brasile, infatti, la testata Globo Esporte racconta di un'offerta dei nerazzurri per Ricardo Viana Filho, meglio conosciuto come Ricardinho. Il giovane attaccante del Gremio, classe 2001 e 20 anni compiuti lo scorso 23 aprile, ha un contratto in scadenza nel 2024 e nell'ultima stagione ha messo a segno 8 gol in 19 presenze nella sua prima stagione da professionista.

L'Inter, stando a quanto racconta Globo Esporte, avrebbe già presentato un'offerta da 9 milioni di euro al Gremio, che però avrebbe già risposto picche. Dal Brasile, infatti, sono convinti che Ricardinho, in possesso del passaporto portoghese oltre che di quello brasiliano, possa valere circa 20 milioni. Di recente, stando alle ultime indiscrezioni, esponenti della dirigenza nerazzurra avrebbero avuto una videochiamata con l'agente del ragazzo, informandosi sulla sua situazione e mostrando un certo interesse.

Al momento, nel contratto di Ricardinho è presente una clausola rescissoria pari a 80 milioni di euro.

(Fonte: Globoesporte)