Sky – Mercato Inter, questa la situazione di Vecino. Per l’attacco ci sono 3 opzioni

Dopo l’ufficialità di Christian Eriksen, non si ferma il mercato dell’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri in questo momento hanno due fronti aperti: il centrocampista e l’attaccante. Per quanto riguarda il centrocampista, Vecino ha ricevuto delle offerte ma per l’Inter non sono sufficienti, se non arriva un’offerta corposa, il giocatore rimane. Per quanto riguarda l’attaccante, la società nerazzurra ha tre opzioni: rimanere così e confermare Esposito, e in questo momento sembra essere l’opzione predominante in casa nerazzurra, o il ballottaggio Giroud–Llorente. Per quanto riguarda il francese c’è da fare un piccolo investimento sul cartellino. Llorente sarebbe una soluzione da qui a fine anno, sarebbe una soluzione di esperienza.

(Sky Sport)