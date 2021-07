Inter, due nomi nuovi per l’attacco. Corsport: “Spuntano Petagna e Scamacca”

L'Inter gradirebbe una quarta punta diversa da Pinamonti da affiancare a Lukaku, Martinez e Sanchez. Più probabile che si tratti di un centravanti di peso

Tiene banco in casa Inter la questione legata al quarto attaccante. Questo discorso, spiega il Corriere dello Sport, verrà approfondito probabilmente a fine mercato, ma sono già spuntati due nomi nuovi in casa nerazzurra.

"L'Inter gradirebbe una quarta punta diversa da Pinamonti da affiancare a Lukaku, Martinez e Sanchez. Più probabile che si tratti di un centravanti di peso piuttosto che di una punta più agile come Keita, che preme per tornare a lavorare con Inzaghi. Un'idea, in caso di 9 forte fisicamente, è Scamacca: con il Sassuolo ci sono ottimi rapporti e, in prestito con diritto di riscatto, l'operazione potrebbe anche essere fattibile a fine agosto. Occhio anche all'opzione Petagna che però ha detto di voler restare alla corte di Spalletti".