Pedullà – L’Inter vuole aspettare Zapata: c’è già l’accordo con l’agente

La società nerazzurra aspetta l'attaccante colombiano, prima scelta di Inzaghi per rinforzare il reparto avanzato

Dopo il colpo Dzeko, Simone Inzaghi aspetta un secondo rinforzo in attacco. E il nome principale per l'Inter è sempre e solo uno: Duvan Zapata. Lo ha confermato anche Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia, su Twitter: "Riepilogo: l’Inter vuole aspettare ancora per Zapata Ok. Ha accordo con agente. Le altre oggi sono seconde o terze scelte. Doppio centravanti".