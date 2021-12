Attacco, ‘fronte italiano’: “Scamacca-Raspadori? L’Inter resta attenta su Lucca”

Fra i tanti profili che l'Inter segue per l'attacco, ci sono tanti talenti italiani che si stanno mettendo in mostra in questa stagione

Marco Macca

Fra i tanti profili che l'Inter segue per l'attacco, ci sono tanti talenti italiani che si stanno mettendo in mostra in questa stagione. Fra loro, ovviamente, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma non solo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri mantengono alta l'attenzione anche su Lorenzo Lucca:

"Il terzo obiettivo ha meno esperienza e un costo più contenuto, ma è già nel mirino di mezza serie A: si tratta di quel Lorenzo Lucca esploso nelle ultime due stagioni a Palermo e Pisa, che però rappresenta ancora una scommessa a tutti gli effetti. La sensazione è che, in caso di spiragli da parte del Sassuolo, i dirigenti nerazzurri si lancerebbero su uno tra Scamacca e Raspadori, con il secondo in leggero vantaggio (quantomeno per il costo leggermente inferiore)".