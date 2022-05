Sky – Inter, mercato da chiudere con attivo di 60 mln. Ecco la posizione su Lautaro

Ecco la posizione dell'Inter sul futuro di Lautaro Martinez e la strategia di mercato in uscita per l'estate

Tra possibili rinnovi, colpi di mercato in entrata e... in uscita. Oggi c'è stato un summit molto importante in sede tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter al gran completo. Ecco la posizione del club sul futuro di Lautaro Martinez e la strategia in uscita per l'estate.