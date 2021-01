Inter ferma sul mercato: “Autonomia nulla, la priorità è un taglio dei costi”

Suning cerca investitori per l’Inter, intanto il mercato del club nerazzurro è fermo e non ci saranno arrivi in questa sessione di trasferimenti.

Come spiega Gazzetta.it “A tenere banco sono i possibili scenari societari, con un epilogo che è tutto fuorché chiaro e scontato. Come ammesso anche da Marotta, Suning sta valutando l’ingresso di nuovi soci, con il fondo Bc Partners attualmente in una posizione privilegiata. Qualunque sia il futuro societario del club, è chiaro che in questo momento sul mercato i nerazzurri siano da considerarsi fermi: l’autonomia è nulla e anzi la priorità è un taglio dei costi, con la possibile dilatazione degli stipendi come tema al centro del dibattito”.