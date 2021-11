Olé – L’Inter fa sul serio per Alvarez: Baccin allo stadio di Rosario per osservarlo dal vivo

L'Inter fa sul serio per Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate finito nel mirino dei nerazzurri e non solo

L'Inter fa sul serio per Julian Alvarez, giovane attaccante del River Plate finito nel mirino dei nerazzurri e non solo. Secondo quanto riporta Olé, infatti, Dario Baccin, vice direttore sportivo del club di Viale della Liberazione, è allo stadio Lisandro de la Torre - Gigante de Arroyito di Rosario per assistere al match tra Rosario Central e River Plate con l'intento di osservare dal vivo e più da vicino il calciatore classe 2000.