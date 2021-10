Inter, bagarre per la punta del futuro: “City, Real e non solo: c’è la fila”

Inter in corsa per Darwin Nunez, attaccante del Benfica che piace alle big di tutta Europa in vista del futuro

Alessandro Cosattini

Inter sempre attenta sul mercato, tra presente e futuro. Gli occhi sono puntati anche sul Portogallo, dove gioca un giovane bomber finito sul taccuino di tutte le big d'Europa. Ne parla così Calciomercato.com: "C'è la fila per Darwin Nunez. L'attaccante del Benfica e della nazionale uruguaiana piace a Milan e Inter, ma non solo: anche City e Atletico Madrid, oltre a Barcellona e Real Madrid, si aggiungono alla lista", si legge. Darwin Nunez è già a quota 6 gol in 10 partite tra campionato e Champions League col suo Benfica.