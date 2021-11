Non solo l’Inter sul nuovo gioiello del Salisburgo: il Barcellona prepara 40 mln

La dirigenza dell'Inter osserva con grande attenzione, ma deve fare i conti con la concorrenza dei blaugrana

Sono 15 gol in 22 presenze stagionali fin qui per Karim Adeyemi, nuovo gioiello del Salisburgo. L’Inter lo osserva con grande attenzione, ma deve fare i conti con la concorrenza del Barcellona. Ne parla così Calciomercato.com: “Xavi al Barcellona sta preparando la rivoluzione e secondo la stampa spagnola a gennaio il neo allenatore metterà sul mercato Frenkie De Jong con l'obiettivo di ricavare un budget da almeno 40 milioni di euro per presentare un'offerta al Salisburgo per l'attaccante Karim Adeyemi su cui da tempo ci sono anche gli occhi dell’Inter”, si legge.