L’Inter piomba su Bayindir: Ausilio scrive al Fenerbahçe – FOTO

Il portale Hurriyet svela una lettera scritta dal direttore sportivo nerazzurro al club turco per chiedere informazioni sul portiere

Da tempo l'Inter è a caccia dell'erede di Samir Handanovic. Tanti i nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra, l'ultimo in ordine di tempo è quello del portiere del Fenerbahçe Altay Bayindir. In questo caso non si tratta di voci, ma di un interesse concreto tanto che il portale Hurriyet ha pubblicato una lettera firmata da Piero Ausilio in cui il ds nerazzurro chiede informazioni sul portiere classe '98. La lettera risale al 27 febbraio e in fondo c'è la firma del direttore sportivo.