Inter-Bellanova, accordo sull’ingaggio. Valutazioni su altri due nomi prima di chiudere

L’Inter lavora sui due fronti Lukaku e Dybala per l’attacco, ma non solo. Si avvicina anche un nuovo esterno da regalare a Inzaghi

L’ Inter lavora sui due fronti Lukaku e Dybala per l’attacco, ma non solo. La dirigenza si sta muovendo anche per sostituire numericamente Ivan Perisic nella rosa di Simone Inzaghi con un altro esterno. E le novità arrivano oggi da La Gazzetta dello Sport sulla pista Raoul Bellanova .

“Si registrano nuovi interessanti movimenti attorno a Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari: il nazionale Under 21 è comunque ancora in stand by, ma nello stesso tempo i dirigenti nerazzurri hanno trovato un accordo definitivo sul suo stipendio. Se arrivasse a Milano, guadagnerebbe circa 800 mila euro a stagione e occuperebbe la fascia destra, dirottando Darmian sull’altra. L’affondo definitivo con i sardi, sulla base di un prestito con riscatto la prossima stagione, arriverà solo dopo che si completeranno i colloqui sugli altri due profili messi sotto la lente: Destiny Udogie, costoso mancino dell’Udinese, e soprattutto Andrea Cambiaso, conteso alla Juve, non sono ancora tramontati”, si legge.