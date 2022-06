Pedullà: “Inter, arrivano sia Bellanova che Cambiaso. Ecco le cifre finali”

Raoul Bellanova, ma non solo. Secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia, "l’Inter ha battezzato due operazioni sulle fasce dopo l’addio di Perisic: l’operazione Bellanova per 8+2 milioni con il Cagliari e l’Inter offrirà 4/5 milioni più contropartita tecnica per Cambiaso per la corsia mancina. C'è anche la Juve, ma i nerazzurri hanno superato la concorrenza". Non solo un colpo dunque, ma due secondo l'esperto di mercato per le corsie laterali dell'Inter.