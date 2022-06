Sky – Inter, si lavora per chiudere il colpo Bellanova: “Club disposto anche a cedere…”

L’Inter stringe per Raoul Bellanova. Dirigenti al lavoro per provare a definire il colpo nel minor tempo possibile, come sottolineato anche da Sky Sport: “L'Inter in queste ore sta cercando di chiudere per l'arrivo di Raoul Bellanova del Cagliari. L'acquisto dell'esterno classe 2000 andrebbe a completare la corsia sinistra del centrocampo a cinque di Inzaghi dopo la partenza di Perisic (ceduto al Tottenham): Gosens parte con i gradi da titolare, e Bellanova sarebbe il profilo giusto per avere un'ottima riserva del tedesco. Per provare a chiudere e strappare l'accordo con il Cagliari, l'Inter sarebbe anche disposta a cedere in prestito qualche giocatore della Primavera, freschi di vittoria del campionato", si legge sul sito.