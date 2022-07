Inter, lunedì il giorno di Bellanova: cifre e dettagli dell’affare. Rispetto a Perisic…

L’Inter si prepara ad accogliere il quinto colpo di mercato all’inizio della prossima settimana. Visite mediche già fissate per Raoul Bellanova, in arrivo dal Cagliari per rinforzare la batteria di esterni di Simone Inzaghi. Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport sul giocatore: “Lunedì sarà il giorno in cui verrà data forma e sostanza al quinto colpo nerazzurro: il 22enne Raoul Bellanova è virtualmente un giocatore dell’Inter da quando è stato trovato l’accordo col Cagliari per un prestito oneroso da tre milioni di euro e un diritto (non obbligo) di riscatto fra 12 mesi per ulteriori sette milioni.