Inter, lunedì arriva Bellanova: come cambiano le gerarchie sulle fasce

Come cambia l’Inter sulle fasce dopo l’addio di Ivan Perisic. E con l’arrivo di Raoul Bellanova, atteso lunedì a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Ecco le nuove gerarchie, svelate oggi da La Gazzetta dello Sport: “Nella realtà, però, Bellanova non correrà nella stessa corsia di Perisic: rimarrà a destra, alle spalle di Dumfries, mentre toccherà a Darmian traslocare a sinistra da vice-Gosens”, si legge sul quotidiano oggi.