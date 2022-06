Inter, ecco perché Bellanova. “Ha superato altri tre concorrenti per il casting”

L'Inter ha deciso: Raoul Bellanova è il profilo giusto per rimpiazzare il vuoto lasciato da Ivan Perisic, approdato al Tottenham. L'esterno del Cagliari è in cima alla lista e La Gazzetta dello Sport spiega anche il perché:

"Bellanova ha superato gli altri tre concorrenti al casting: in primis, Destiny Udogie, esterno mancino dell’Udinese, troppo costoso con quella valutazione maxi da 25 milioni. Sul genoano Andrea Cambiaso, anche lui classe 2000 e anche lui retrocesso come Bellanova, permangono altri dubbi di natura tecnica, nonostante sia un esterno sinistro puro e quindi perfetto per il ruolo che fu di Perisic. Federico Bernardeschi, invece, è un caso a parte perché considerato una occasione a zero, da cogliere solo eventualmente (viste le alte pretese di stipendio) e per fare ben più di un ruolo".