In Inghilterra – Inter su Bellerin: l’Arsenal apre al prestito ma a una condizione

I nerazzurri sempre in prima linea per il difensore dell'Arsenal che apre al prestito

Dopo aver ceduto Hakimi, non si ferma la ricerca da parte dell'Inter per trovare il sostituto del marocchino. Il nome in cima alla lista è quello di Hector Bellerin. Il club nerazzurro vorrebbe il giocatore in prestito per una stagione e, secondo quanto riporta il Sun, l'Arsenal avrebbe aperto a questa opportunità, ma a una condizione.