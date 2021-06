SM – Inter, Bellerin pista molto calda: i nerazzurri hanno capito che…

L'aggiornamento sul possibile sostituto del partente Achraf Hakimi per il club nerazzurro

Negli studi di Sport Mediaset si parla del mercato dell'Inter. In particolare, il focus riguarda il sostituto del partente Achraf Hakimi: "Tanti i nomi sul taccuino, l'ultimo è quello di Bellerin. La valutazione è di 20-25 milioni, l'Inter è già in contatto con l'entourage ed ha capito che se non dovessero arrivare offerte particolarmente vantaggiose ci sarebbe l'opportunità di strappare un prestito. E' una pista molto calda per i nerazzurri".