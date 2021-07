Non solo Nandez, l’Inter resta vigile su Bellerin: la posizione dell’Arsenal

In attesa di sbloccare la trattativa con il Cagliari per Nandez, l'Inter non molla la presa per Bellerin

Matteo Pifferi

In attesa di sbloccare la trattativa con il Cagliari per Nandez, l'Inter non molla la presa per Bellerin. I nerazzurri restano vigili sulla questione perché nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti. "Domani è atteso l’agente a Londra, per provare a capire le intenzioni dei Gunners. Allo spagnolo l’ipotesi Inter piace, è all’Arsenal che al momento non convince la soluzione prestito. Ma oggi l’Inter non può pensare a formule alternative per rinforzare la rosa", spiega La Gazzetta dello Sport.