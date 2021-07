GdS – Non solo Nandez: l’Inter non molla Bellerin, la situazione. Zappacosta…

Hector Bellerin resta un obiettivo dell'Inter per rinforzare la fascia destra: lo spagnolo vuole i nerazzurri, mentre Zappacosta...

Il possibile arrivo di Nahitan Nandez dal Cagliari non spegne le altre piste su cui l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno lavorando da giorni per sostituire Achraf Hakimi, fino al Paris Saint-Germain .

Hector Bellerin vuole l'Inter e lo ha detto anche all'Arsenal il suo club. Per il momento i Gunners non aprono al prestito con diritto di riscatto tra un anno: obbligo oppure non si fa nulla. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che servirà attendere per sbloccare la situazione.