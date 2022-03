Inter, bersaglio chiaro sul mercato: “I nerazzurri hanno già incassato un sì totale”

L'Inter sembra avere le idee molto chiare sulle mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato estiva

L'Inter sembra avere le idee molto chiare sulle mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato estiva. Per esempio, i nerazzurri, come scrive Tuttosport, hanno già incassato il sì totale di Gianluca Scamacca, fra i nomi più chiacchierati:

"Questo anche perché Ausilio e Marotta sanno bene che il Sassuolo, anche per tenere buoni i rapporti con le altre grandi, potrebbe decidere di “diversificare” gli interlocutori per i giocatori in uscita. E l’Inter ha come bersaglio primario Gianluca Scamacca che, nonostante il tentativo di inserimento del Napoli, è da tempo stato blindato dai nerazzurri. Il centravanti, scelto come erede di Dzeko, ha già detto sì ad Ausilio e lo stesso Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo, sa bene che, tra i suoi gioielli, sarà quello più difficile da trattenere".