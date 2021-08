Attacco Inter, Biasin: “Dzeko ok. Duvan Zapata più di Correa”

Il noto giornalista di Libero ha svelato le ultimissime novità sull'attacco dell'Inter: Inzaghi aspetta due rinforzi

Fabrizio Biasin, firma di Libero, ha condiviso sui social un aggiornamento in merito alle trattative portate avanti dall'Inter per rinforzare l'attacco. Simone Inzaghi, visto l'imminente addio di Romelu Lukaku, attende due pedine nel reparto avanzato dei nerazzurri. "Inter, attacco: Dzeko ok, Zapata più di Correa", le sue parole. Oltre al bosniaco, l'allenatore aspetta uno tra Duvan e il Tucu. Trattative in corso rispettivamente con Atalanta e Lazio.