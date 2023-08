TS – Big in difesa per ‘calmare’ i tifosi. Non si dimentichi che l’Inter stava prendendo…

"Non va dimenticato - tra l’altro - come l’Inter avesse individuato in César Azpilicueta il nome di altro profilo per sostituire il centrale slovacco, quindi tutto fa pensare che la ratio resti quella di puntare su un big. Anche per silenziare il malcontento strisciante della tifoseria che, dopo il no di Lukaku, ha dovuto digerire quello di Scamacca, quello a Samardzic e l’arrivo del “tappabuchi” Arnautovic".