Inter, nodo clausola da sciogliere per Bisseck. Poi le visite mediche

Ancora non sono fissate le visite mediche di Yann Aurel Bisseck, nonostante sia sbarcato già ieri in serata a Milano. Come riporta anche Tuttosport, “l’Inter non vorrebbe saldare subito la clausola di rescissione da 7 milioni di euro, ma preferirebbe, pur spendendo la medesima cifra, dilazionare il pagamento su più anni.