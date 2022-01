Sky – Mercato, l’Inter blocca Sensi almeno fino a lunedì: due scenari dopo gli esami di Correa

Sembrava tutto apparecchiato per il suo trasferimento in prestito secco fino a giugno alla Sampdoria: scenario cambiato per Sensi

Marco Macca

Sembrava tutto apparecchiato per il suo trasferimento in prestito secco fino a giugno alla Sampdoria, volto a ritrovare fiducia, ritmo e confidenza. Poi, la rete all'Empoli di ieri sera in Coppa Italia (e il contemporaneo infortunio di Correa) hanno rallentato tutto. Stefano Sensi e l'Inter non sono ancora pronti a separarsi.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il club nerazzurro ha per il momento bloccato il passaggio del centrocampista ex Sassuolo ai blucerchiati, almeno fino a lunedì. Domani ci saranno gli esami di Correa e, successivamente, in Viale della Liberazione faranno le dovute valutazioni, se investire eventualmente su un attaccante oppure se puntare sullo stesso Sensi. Ecco perché, almeno fino a lunedì, Stefano sarà ancora un giocatore dell'Inter.

(Fonte: Sky Sport)