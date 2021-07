Inter, inversione con Inzaghi: “Con l’arrivo di Simone bloccata questa pista di mercato”

Ogni allenatore ha un'idea di calcio e i propri profili preferiti. E così, all'Inter, dopo l'addio di Conte sono cambiate alcune strategie

Ogni allenatore ha la propria idea di calcio e i propri profili preferiti. E così, all'Inter, dopo l'addio di Antonio Conte sono cambiate alcune strategie. Se il nome di Alessandro Florenzi poteva intrigare non poco l'ex ct, infatti, secondo calciomercato.com la pista nerazzurra, per il calciatore della Roma, è andata via via a sfumare dopo l'arrivo di Simone Inzaghi: