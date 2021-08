TMW – Inter, bloccato Belotti in attesa di Correa: si tratta con la Lazio

Gli aggiornamenti sul futuro del Gallo e del Tucu, le prime scelte dei nerazzurri per rinforzare l'attacco

Tra Joaquin Correa e Andrea Belotti. L’Inter si muove alla ricerca di un rinforzo in attacco da regalare a Simone Inzaghi entro la sfida col Verona di venerdì. Queste le novità direttamente da TMW: “Al momento non ci sono ancora sviluppi per la trattativa per il passaggio di Joaquin Correa all'Inter. Secondo TMW gli agenti stanno continuando a lavorare e a spingere per portare il Tucu a Milano, mediando tra i due club per trovare un punto d'incontro definitivo. I nerazzurri - che hanno bloccato Belotti - aspettano e sperano di avere il giocatore che Inzaghi ha chiesto e con il quale esiste già un accordo fino al 2025. Contatti in corso”, si legge.